Пропавший в Канаде кот нашелся спустя 7 лет

Женщина из Канады нашла своего пропавшего кота спустя семь лет, пишет UPI.

Женщина из Онтарио спустя семь лет и четыре месяца смогла найти своего любимого кота Хулио, который пропал в ноябре 2017 года. Воссоединение стало возможным благодаря микрочипу, который был установлен у животного. Об этом сообщили местные зоозащитники в своих социальных сетях.

Как рассказала хозяйка, Хулио исчез бесследно, и, несмотря на масштабные поиски, найти его долгое время не удавалось. Судьба питомца оставалась неизвестной, пока его не принесли в приют люди, нашедшие его на улице. При обследовании у животного нашли микрочип с контактными данными владельцев.

«Я уже потеряла надежду. Услышать, что он жив и найден, было невероятно! Я до сих пор в шоке», — признается женщина.

По словам хозяйки, Хулио уже привыкает к дому и чувствует себя комфортно.

«Он был так счастлив, когда его обнимали и включали расслабляющую музыку для кошек», — добавила она.

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