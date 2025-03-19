Похищенная в Ачинске 15-летняя девочка извинилась перед «Вагнером» на видео с кладбища

Родители похищенной в Ачинске Красноярского края 15-летней девочки получили видео, на котором дочь извиняется перед «Вагнером». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видео, которое прислали отцу девочки, она сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «дядей Юрой по прозвищу «Комар», якобы за то, что она «позволила себе его обмануть на 300 000 рублей под предлогом бронежилетов».

После этого девочка извинилась перед «Вагнером» и сказала, что за ней приехал «дядя Сережа», который заберет ее с собой.

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