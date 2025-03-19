Россиянам назвали правила внешнего вида на собеседовании

Специалист Семеренко: на собеседование не стоит приходить в футболке с принтами

Внешний вид при сборах на собеседование должен соответствовать корпоративной культуре компании. Об этом в беседе с RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

По ее словам, она может отличаться в зависимости от сферы деятельности. При этом в общих случаях кандидатам не стоит надевать на встречу спортивные штаны и футболки с яркими принтами. Эксперт также посоветовала уделить внимание деталям в образе.

«Отдавайте предпочтение аксессуарам, которые дополняют образ, но не отвлекают от него. Выбирая одежду для собеседования, помните: в ней должно быть комфортно и удобно. Внешний вид на собеседовании играет большую роль, но не стоит идти против себя: одежда должна всего лишь подкрепить вашу уверенность в себе», — сказала Семеренко.

Кроме того, к важным аспектам она отнесла базовые правила — чистоту волос и одежды, а также ухоженность рук.

Руководитель отдела подбора персонала UTEAM Ольга Сапожникова до этого рассказала «Газете.Ru», что для успешного прохождения собеседования и получения заветной должности важна не только безупречная подготовка к ответам, но и – как ни странно – умение правильно задавать вопросы.

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