Россиянка, недовольная решением суда, набросилась с ножом на судебного пристава

В Туле женщина напала с ножом на судебного пристава

СК Тульской области устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника службы судебных приставов, мужчина получил ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 17 марта. Местная жительница, недовольная решением суда, оказала сопротивление приставам. В ходе конфликта женщина выхватила нож и ударила им сотрудника.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии. Нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имертинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию «Горячий Ключ». В вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть. Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку.

Ранее задолжавший алименты россиянин избил судебного пристава в Верхней Пышме.