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Вооруженные подростки напали на двух мужчин в Новосибирске

В Новосибирске подростки с ножом ограбили двух прохожих
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске задержаны юноши, подозреваемые в разбойном нападении, молодые люди напали на прохожих и отобрали у них телефоны. Об этом сообщает областное управление МВД.

Банду юношей, которые ограбили прохожих на заправке в Новосибирске, удалось задержать спустя два месяца после совершения преступления. По данным следствия, еще в январе 2025 года пятеро молодых людей напали на двух мужчин на заправке и под угрозой ножа отобрали у потерпевших мобильные телефоны.

Нападавшими оказались пятеро юношей, самому младшему из которых 16 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тамбовской области двух приятелей будут судить за ограбление дома соседки. 21-летний сельчанин вместе со своим 17-летним приятелем решили ограбить соседский дом, убедившись, что хозяйка отсутствует, они проникли в жилище. Добычей злоумышленников стали бытовая техника и личные вещи. Спустя несколько месяцев они повторно проникли в дом к женщине и снова оставили ее без ценных вещей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

Ранее в Петербурге грабитель приставил шариковую ручку к горлу мужчины и отнял деньги.

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