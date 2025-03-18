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Ревнивец из Кузнецка угрожал распилить бывшую жену бензопилой

В Пензенской области мужчина угрожал бывшей жене бензопилой
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Global Look Press

Житель Пензенской области угрожал распилить бывшую жену бензопилой на почве ревности. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Кузнецка, женщина сообщила, что поссорилась с бывшим мужем. В ходе конфликта на почве ревности мужчина схватил бензопилу и угрожал распилить экс-жену.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что москвич похитил бывшую супругу, силой затолкав ее в машину. Злоумышленник подкараулил бывшую жену у дома на улице Декабристов, напал на нее и силой усадил в машину. Затем он повез женщину на юго-восток Москвы. Действия похитителя были предотвращены сотрудниками ГИБДД. Поводом для похищения стала неприязнь, которую мужчина испытывал к супруге после инициированного ею развода.

Ранее рязанец избил друга табуретом из-за того, что у того «все хорошо».

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