В США девятилетний мальчик объелся гравием и попал в больницу, пишет портал K8 News.

Кэндис Уитлоу, мать девятилетнего мальчика с аутизмом, заметила гравий в стуле сына после его возвращения из школы. Она немедленно отвезла его в отделение неотложной помощи, где рентген показал, что в кишечнике ребенка находится значительное количество земли. Женщина заявила, что ребенок никогда не ел гравий дома, и предположила, что инцидент произошел в школе.

«Вы отправляете ребенка в школу, думая, что он будет в безопасной среде, где профессионалы понимают его потребности. Но в этом случае потребности моего сына не были удовлетворены», — жалуется американка.

После обращения Уитлоу школа начала расследование. Суперинтендант школы Майк Оуэн сообщил, что камеры наблюдения зафиксировали, как мальчик ел гравий на детской площадке. Помощница Голди Холл, которая находилась рядом с ребенком, утверждала, что видела, как он клал камни в рот, и пыталась остановить его.

Школьный округ отказался предоставить подробности о расследовании, но подтвердил, что сотрудник, связанный с инцидентом, больше не работает в школе. Уитлоу выразила надежду, что учебное заведение улучшит условия для детей с особыми потребностями и выделит больше ресурсов на специальное образование.

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