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Школьница с синдромом Рапунцель оказалась в больнице из-за того, что ела свои волосы

Daily Mail: в Англии хирурги удалили из желудка 9-летней девочки комок съеденных ею волос

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В Англии врачи помогли девятилетней девочке с синдромом Рапунцель, которая ела свои волосы в течение 18 месяцев, пишет Daily Star.

Британские врачи сделали операцию девятилетней Софье с синдромом Рапунцель. Процедура длилась четыре часа, по итогам хирурги удалили из желудка школьницы огромный комок ее волос, которые она ела в течение 18 месяцев.

Меган Сайс, мать девочки, рассказала, что дочь начала вырывать у себя волосы и есть их с раннего детства, используя эту привычку как способ успокоиться перед сном. Вскоре женщина обнаружила, что если смазать локоны дочери оливковым маслом, то это немного помогает школьнице справиться со своей привычкой.

Но, несмотря на эти меры, девочка все равно испытывала серьезные проблемы, включая потерю сознания от боли в животе.

«Оказалось, что у нее был комок волос размером с живот, который вызывал язву и создавал дыру в желудке», — рассказала Меган.

Сайс добавила, что после операции Софья чувствует себя лучше. Сейчас она не ест свои волосы, которые начинают постепенно отрастать.

Ранее британка порвала желудок собственными волосами.

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