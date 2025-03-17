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Американцы ограбили автозаправку, вооружившись змеями

В США двое мужчин ограбили автозаправку, вооружившись питонами
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Madison Co Sheriff's Office

В штате Теннесси (США) двое мужчин совершили налет на автозаправку, используя в качестве оружия двух питонов. Об этом сообщает wreg.com.

«Сотрудники стоянки для грузовиков на шоссе 138 в Денмарке, штат Теннесси, заявили, что почувствовали угрозу, когда по меньшей мере четыре человека вошли на заправку с двумя питонами. На снимках с камер наблюдения, предоставленных офисом шерифа округа Мэдисон, можно увидеть, как мужчины держат змей и кладут их на прилавок», — отмечается в публикации.

Налетчики похитили масло с каннабиноидами (CBD oil) на сумму около $400 (₽33,7 тыс.). Один из сотрудников АЗС рассказал, что грабитель сначала принес одну змею, а затем другую. Он выразил уверенность, что объемы похищенного могли быть больше, но в зале было много посетителей.

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