В Москве и Петербурге прошли акции в честь годовщины воссоединения с Крымом

МГЕР и «Волонтерская рота» провели флешмобы в поддержку единства с Крымом

В Москве и Санкт-Петербурге прошли масштабные мероприятия, посвященные 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Отмечается, что организаторами акций выступили «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и «Волонтерская рота».

В столице более 4 тыс. активистов устроили праздничное шествие на ВДНХ, где выстроились в форме полуострова, флагов России, Республики Крым, а также надпись «Крым = Россия. Навсегда».

«На протяжении 11 лет мы вместе и нас уже ничто не разлучит. Сегодня мы организовали патриотический флешмоб на ВДНХ, чтобы в очередной раз продемонстрировать единство нашего народа», — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге в акции приняли участие более 1,5 тысячи человек. Как рассказал руководитель регионального отделения и центрального штаба МГЕР Александр Амелин, чтобы провести патриотический флешмоб в Северной столице, молодежь собралась на Дворцовой площади.

«Молодогвардейцы, активисты «Волонтерской роты» и «Команды губернатора» выстроились в форму российского триколора и надпись «Крым» в знак нашего единства!» — добавил он.