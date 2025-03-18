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«Мочились на мебель, загадили полы»: подростки разнесли арендованный коттедж в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье подростки разнесли элитный коттедж, арендованный на выходные
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В подмосковных Мытищах подростки арендовали на выходные элитный коттедж, напились и разгромили дом и прилегающую к нему территорию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Компания несовершеннолетних сняла для проведения вечеринки коттедж площадью 1350 квадратных метров. За двое суток пребывания в доме подростки заплатили 190 тысяч рублей. По информации издания, праздник вышел из под контроля и молодые люди испортили часть вверенного им имущества. В частности, они помочились на кухонную раковину и мебель, подрались и запачкали кровью и рвотой полы, уничтожили газон, разъезжая по нему на авто, сломали сигнализацию.

Владелец дома оценил причиненный буйными арендаторами ущерб в 585 тысяч рублей. Устроившие дебош подростки уже выплатили хозяину коттеджа необходимую сумму, дом привели в порядок и его снова можно снять посуточно. По данным СМИ, теперь у потенциальных арендаторов спрашивают возраст. Также после инцидента арендодатель ограничил число гостей, которые могут пребывать в коттедже.

Ранее в Иркутской области подростки устроили пожар в частном доме и сожгли его дотла.

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