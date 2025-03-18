Школа вожатых студенческих отрядов заработала в Подмосковье

Более 200 человек обучат ключевым навыкам работы с детьми в Подмосковье

В Российском университете кооперации открыли школу вожатых студенческих отрядов Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего в церемонии открытия приняли участие более 200 человек. Во время обучения они смогут изучить ключевые навыки работы с детьми, а летом отправятся на практику в российские детские лагеря.

Также на церемонии открытия студенческие отряды исполнили танцевальные, театральные и вокальные номера о безопасности, профессионализме и традициях.

Участники школы вожатых студенческих отрядов в течение своего обучения узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, освоят навыки оказания первой помощи и психологические аспекты работы с детьми.

Для обучающихся также организуют мастер-классы, спортивные турниры и квесты.

По итогам обучения выпускники получат свидетельства государственного образца и смогут работать в лагерях Подмосковья, Федеральных детских центрах и на Всероссийских проектах Российских студенческих отрядов.

«Школа вожатых — это больше, чем учеба. Это сообщество единомышленников, где рождаются дружба, идеи и мечты. Это стартовая площадка для тех, кто готов дарить детям радость, превращать каждый день смены в маленькое приключение и быть примером для подражания», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.