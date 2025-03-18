В российском детском саду один ребенок ткнул карандашом в глаз другого

В Воронеже городская администрация и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента в детском саду, в результате которого пострадала девочка. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, конфликт между детьми произошел в январе 2025 года. Во время ссоры мальчик ударил одногруппницу карандашом в глаз и щеку. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Родители девочки утверждали, что все якобы произошло по недосмотру воспитательницы, которая занималась своими делами.

После инцидента детский сад инициировал внутреннюю проверку, к делу подключилось управление образования. Педагог, которая в тот день присматривала за воспитанниками, получила дисциплинарное взыскание.

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию.

Ранее на Алтае осудили воспитателя дома ребенка за истязание детей.