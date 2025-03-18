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Раненый лангур сам пришел в аптеку за медицинской помощью

The Indian Express: в Бангладеш раненый лангур пришел в аптеку за помощью
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Раненый лангур в Бангладеш сам пришел в аптеку за медицинской помощью, пишет The Indian Express.

Как рассказали очевидцы, обезьяна спокойно сидела у прилавка, пока фармацевт обрабатывала ее рану мазью и накладывала повязку. Несколько мужчин, присутствовавших в аптеке, ласково успокаивали животное во время процедуры.

«Раненая обезьяна забрела в местный район и, увидев аптеку, бросилась туда за помощью», — добавили местные жители.

Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, поблагодарив людей за доброту.

«Приятно видеть, как люди заботятся о животных», — пишут комментаторы.

Посетители аптеки, наблюдавшие за происходящим, добавили, что лангур, получив помощь, убежал обратно в лесистую местность, «радостно виляя хвостом».

Ранее в Техасе пожарные спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец под домом.

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