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Житель Кузбасса получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над приемным ребенком

Кузбассовец получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над приемной дочерью
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кемеровской области мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой преступника стала его приемная дочь, которой еще не исполнилось 14 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, кузбассовец развращал ребенка в период с сентября 2021 года по август 2022 года. Чтобы девочка не рассказала о противоправных действиях приемного родителя, он угрожал расправой ее малолетнему брату, а также приемной матери.

Подсудимый свою вину во вменяемых ему преступлениях не признал.

«По его словам, девочка стала плохо учиться, и он решил жестко ее контролировать, но так как девочке это не нравилось, у нее появилась неприязнь к приемному отцу, в связи с чем она оговорила его в совершении инкриминируемых ему преступлений», — уточнили в пресс-службе.

Однако суд, изучив материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный пытался дважды оспорить приговор, но его оставили без изменения.

Ранее житель Вологды, развращавший падчерицу с пяти лет, получил 14 лет колонии.

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