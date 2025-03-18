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Ностальгию назвали средством коммуникации с аудиторией

Event-директор «Афиши» Трахман: у каждого поколения свое ощущение прошлого
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Пресс-служба «Афиши»

Компании будут и дальше использовать ностальгические мотивы для мотивации людей к покупке товаров, потому что у каждого поколения свое ощущение прошлого, заявил event-директор «Афиши» Яков Трахман в рамках дискуссии «Тренд на ностальгию: взгляд в прошлое как инструмент для будущего» на конференции CIBA (Creative Industries. Business. Art) в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия эксперты обсудили, как ностальгия влияет на аудиторию, актуальность трендов и разобрали успешные кейсы.

«Мода на ретро в данном случае выступает в качестве одного из инструментов, позволяющих вызвать глубинную, но всегда индивидуальную ностальгию», — отметил Трахман.

В сессии также приняли участие руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях Высшей школы экономики Наталия Белякова, креативный продюсер и бывший арт-директор Okko Кай Кириллов и другие.

Также эксперты в ходе обсуждения пришли к выводу, что ностальгия будет присутствовать всегда. Они отметили, что ностальгия перестала быть трюком маркетологов, превратившись в мощное средство коммуникации с аудиторией.

Напомним, СIBA (Creative Industries. Business. Art) – проект, который создается магистерской программой «Менеджмент в индустрии впечатлений» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург совместно с Новой сценой Александринского театра с 2021 года.

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