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Российская пенсионерка захотела заработать на ставках, но потеряла 1,5 млн рублей

Baza: в Барнауле пенсионерка потеряла сбережения, пытаясь заработать на ставках
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Depositphotos

В Барнауле 65-летняя пенсионерка потеряла 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на ставках на футбол. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось в октябре прошлого года, когда женщина в Telegram попала в группу людей, которые якобы профессионально занимаются ставками на спорт. Ей на «помощь» пришли администраторы канала, которые убедили пенсионерку делать ставки через них, отправляя деньги на их счета.

Россиянка сначала «ставила» свободные деньги, но затем перешла на сбережения, а также начала набирать долги и кредиты. В феврале 2025 года у нее заболел внук, и на лечение потребовались деньги — женщина попыталась вывести средства, однако администраторы канала сообщили ей, что та «все проиграла». После этого аферисты предложили ей поставить еще, чтобы отыграться.

Тогда пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее правительство РФ одобрило закон о штрафах до ₽1 млн за прием ставок от детей.

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