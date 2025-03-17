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Пенсионер почти год участвовал в «госпрограмме» и лишился 1,2 млн рублей

В ХМАО пенсионер лишился 1,2 млн рублей, девять месяцев общаясь с аферистами
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионер из Когалыма поверил в «госпрограмму» и почти год переводил мошенникам накопления. Об этом сообщает УМВД ХМАО.

Неизвестные связались с 61-летним мужчиной в июле 2024 года. Ему позвонила женщина и сообщила о «социальной программе» инвестирования для пожилых людей. Звонившая уверяла, что это новый государственный проект для поддержки пенсионеров.

Поверив незнакомке, потерпевший открыл лицевой счет и внес первый взнос в размере 20 тысяч рублей. Далее, в течение девяти месяцев, по указаниям лжеброкеров он сделал несколько переводов личных сбережений и кредитных средств на общую сумму 1,2 млн рублей.

Когда пенсионер захотел вывести деньги, то его лицевой счет и телефон аферистки стали недоступны, после этого мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве 18-летняя девушка вскрыла сейф родителей и отдала все деньги мошенникам. Аферисты вызвали к москвичке мастера, который вскрыл замок, потерпевшая передала пакет с деньгами таксисту, который не подозревал, что участвует в преступной схеме.

Ранее школьник из-за оценки по ЕГЭ позволил мошенникам забрать из сейфов семьи 15 млн рублей.

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