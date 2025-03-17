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В Карелии пенсионерка повернулась спиной к плите и получила сильные ожоги

В Карелии пенсионерка получила сильные ожоги, поставив на плиту кастрюлю с водой
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Карелии спасатели оказали помощь женщине, которая случайно устроила пожар в своей квартире. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел 6 марта в многоэтажке по улице Московская. Пожилая женщина поставила на плиту кастрюлю с водой и повернулась спиной к плите. На пенсионерке моментально вспыхнула одежда.

Крики пострадавшей услышали соседи, они сумели потушить пламя и вызвали экстренные службы. У пенсионерки ожоги спины, головы и рук. Ей оказали первую помощь и госпитализировали.

До этого сообщалось, что россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и спалил его из чувства ревности. Мужчину задержали и решением суда заключили под стражу на два месяца. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле местной прокуратуры.

Ранее на Алтае два мальчика подожгли мусор у себя дома и отправили двухлетнего брата в больницу.

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