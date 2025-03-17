Россиянин отпраздновал с коллегой получение зарплаты и вонзил ему нож в шею

В Подмосковье празднование дня получения зарплаты закончилось кровавой поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 14 марта в селе Раменки городского округа Егорьевск, когда трое коллег получили зарплату и отправились отмечать это событие в гараже. Один из участников мероприятия вскоре ушел, а между двумя другими случилась ссора.

В ходе конфликта мужчина не менее двух раз ударил ножом в шею 48-летнего коллегу. Спасти его не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозреваемого задержали по горячим следам. Третьего коллегу, который покинул гараж до ссоры, также задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее россиянка ударила сына-подростка ножом в шею.