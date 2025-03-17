Священник получил в наследство квартиру умершей прихожанки и усыпил ее собаку

В Долгопрудном волонтеры обвинили местного священника в жестоком обращении с животными, он якобы усыпил собаку одной из умерших пенсионерок. Об этом сообщает издание «Страсти».

По словам волонтеров, которые занимались судьбой животного после смерти ее хозяйки, священник местного храма решил самостоятельно позаботиться о 11-летней собаке по кличке Белочка, которая осталась без пожилой хозяйки. Священнослужитель, которому умершая оставила в наследство свою квартиру, забрал животное и увез в неизвестном направлении.

«Волонтеры и соседка подъехали для того, чтобы проведать собаку, но ее в квартире не оказалось. Я позвонила лично священнику со своего номера телефона. Он рассказал мне, что собака была больна, у нее рак, ожирение, больные суставы, поэтому он вызвал ветеринара, с которым они приняли решение ее усыпить. Никаких заключений, никаких контактов со службой, которая усыпляла собаку, у нас нет», — рассказала волонтер Елена.

По словам волонтеров, подтверждений тому, что собака была больна, нет. С дарственной на квартиру будут разбираться родственники пенсионерки. Сергиево-Посадская епархия отреагировала на обвинения в адрес священника.

«Поскольку выдвинутые в адрес священника обвинения не бесспорны и нуждаются в дополнительном исследовании, и одновременно не относятся к тем, которые, в случае подтверждения, могут повлечь за собой извержение из сана, священник возвращается к служению», — отметили в епархии.

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