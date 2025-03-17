Медцентр с незарегистрированными препаратами и подозрительными врачами нашли в Петербурге

В Петербурге нашли клинику с подозрительными врачами и препаратами

В Петербурге обнаружили подозрительную частную клинику с незарегистрированными препаратами и врачами с неподтвержденным образованием. Об этом сообщает городская прокуратура.

Прокуратура после многочисленных обращений граждан провела выездную проверку медицинского центра ООО «Велнес». Стражи порядка выявили многочисленные нарушения.

Установлено, что оснащение медицинских кабинетов оборудованием проведено не по правилам. В клинике обнаружили незарегистрированные препараты, которые к тому же хранились с нарушением условий. Также на момент проверки в Единой государственной информационной системе здравоохранения отсутствовали данные о медицинском образовании и действующей аккредитации сотрудников.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы направили в суд, а руководителю организации вынесли представление. Устранение нарушений находится под контролем.

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