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Россиянам напомнили о незаконности постановки диагнозов в телемедицине

Юрист Божор: ставить диагнозы в телемедицине незаконно
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Телемедицина вошла в российское правовое поле с 2018 года, однако ее регулирование было неоднозначно воспринято со стороны рынка: с одной стороны, были легализованы дистанционные медицинские консультации, с другой – установлены жесткие требования к их проведению, рассказал «Газете.Ru» Михаил Божор, генеральный директор юридической фирмы Афонин, Божор и партнеры.

«Использование телемедицинских технологий регулируется приказом Минздрава от 30 ноября 2017 г. № 965н, согласно которому разрешены два вида телемедицинских консультаций: «врач-пациент» и «врач-врач». В качестве основной цели таких консультаций заявлены профилактика заболеваний, анализ жалоб пациента и оценка анамнеза, а также принятие решения о необходимости очного приема врача. Важно, что если пациент обратился за консультацией без предварительного установления диагноза и назначения лечения на очном приеме, то единственное, что может порекомендовать врач – это предварительные обследования и очное обращение к профильным специалистам. А скорректировать ранее назначенное лечение в ходе дистанционной консультации может только тот медицинский работник, который до этого проводил очный прием пациента и установил диагноз», — объяснил он.

В рамках консультирования врачи должны находиться в лицензированных помещениях медицинской организации, то есть консультация, когда врач находится у себя дома – по-прежнему невозможна. Кроме того, и врач и пациент перед проведением консультации должны быть идентифицированы с помощью портала Госуслуг. По результатам консультации в обязательном порядке формируется и предоставляется пациенту электронное медицинское заключение.

«Таким образом, ценность телемедицины для пациента на данный момент заключается в том, что врач может порекомендовать необходимые исследования или перечень нужных специалистов, в некоторых случаях – скорректировать лечение, а при срочной консультации – оценить, есть ли необходимость вызова скорой помощи. Если же требуется установить диагноз или скорректировать лечение, а пациент раньше не обращался к врачу, то более правильным решением будет очный прием», — отметил эксперт.

Безусловно, клиники и операторы медицинских информационных систем стремятся расширить возможности телемедицины. В связи с этим в России в 2023 году был внедрен экспериментальный правовой режим, которым предусмотрены некоторые послабления для клиник-участников проекта.

«Так, например, корректировать лечение разрешили всем врачам медицинской организации, а не только тем сотрудникам, которые проводили предварительный очный прием пациента. Кроме того, разрешено идентифицировать пациентов не только через Госуслуги, но также через системы онлайн-банкинга и с помощью данных, полученных от сотовых операторов. При этом, основной барьер, ранее установленный Минздравом, все еще действует – ставить диагнозы в рамках телемедицинских консультаций по-прежнему запрещено», — резюмировал юрист.

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