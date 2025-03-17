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В Петербурге две сестры сбежали от отчима и ночью бродили по улице

В Петербурге полицейские нашли на улице ночью двух маленьких сестер
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Shutterstock

В Колпино сотрудники полиции нашли на улице двух маленьких девочек, которые бродили ночью по городу. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел около четырех утра 17 марта. Наряд Росгвардии заметил двух маленьких девочек, которые шли по Тверской улице. Детей посадили в служебное авто, сестры рассказали, что мать ушла работать в ночную смену и оставила их с сожителем.

Мужчина решил съездить с девочками в кафе быстрого питания, но между ними произошла ссора. Сестры убежали от отчима и бродили по улице. Сотрудники вневедомственной охраны успокоили несовершеннолетних и отвезли в отдел полиции. Впоследствии удалось связаться с их матерью. Узнав о произошедшем, женщина забрала дочерей домой.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее отец привез годовалую дочь в развивающий центр и забыл ее в машине на 30-градусной жаре.

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