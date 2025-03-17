Открылся прием заявок на премию «Бренд года в России 2025»

Первый этап отбора премии «Бренд года в России 2025» завершится в мае

Оргкомитет третьей национальной премии «Бренд года в России 2025» объявил о старте приема заявок, сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что конкурс традиционно будет проведен в двух лигах — высшей и первой. При этом участие в премии открыто для брендов, работающих на российском рынке. Подать заявку можно в одной из трех категорий: «Товары и продукты», «Услуги» или «Специальные номинации».

«Мы искренне гордимся тем, что премия «Бренд года в России» является стандартом и мерилом признания качества отечественных брендов и уровня предоставляемых ими услуг. За прошедшие 2 года лауреатами нашего конкурса стали компании, которые инициировали новые тренды, затронувшие различные отрасли, и повлияли на развитие брендинга в нашей стране», — сказала исполнительный директор премии Ольга Маркелова.

По ее мнению, участие в премии станет мощным стимулом для брендов, побуждая их стремиться к лидерству и достичь заслуженного признания своего успеха со стороны профессионального сообщества.

Как уточнили организаторы конкурса, в этом году участники Бренд-клуба смогут получить специальные бонусы от партнеров конкурса. В оргкомитете премии подчеркнули, что ключевыми критериями для номинирования остаются узнаваемость бренда и его способность удовлетворять потребности клиентов.

В рамках конкурса 2025 года проекты номинантов получат коммуникационную поддержку на сайте премии и платформах информационных партнеров. Официальным медиапартнером премии является медиахолдинг Rambler&Co.

Кроме того, участники смогут представить свои проекты экспертному жюри во время Дней открытых презентаций.

Первый этап отбора завершится к середине мая, а основные конкурсные мероприятия продлятся до октября. Заявки принимаются на официальном сайте премии. Победителей назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится в ноябре в Москве.