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Бастрыкин заинтересовался историей с нападением педагога на первоклассницу в Липецке

Бастрыкин заинтересовался историей с нападением на первоклассницу в Липецке
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался историей с обвинением педагога в нападении на первоклассницу в Липецке. Об этом сообщает главный аппарат ведомства.

Следователи организовали процессуальную проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Это произошло после того, как в средствах массовой информации появились данные о причинении педагогом телесных повреждений первокласснице.

Бастрыкин поручил руководителю СКР по Липецкой области предоставить доклад о ходе проверки и установленных в ее ходе деталях и обстоятельствах инцидента.

По словам отца первоклассницы, инцидент произошел в столовой 13 марта: учительница якобы дала школьнице пощечину. Педагог и представители администрации учреждения не согласны с версией отца девочки и настаивают на том, что ученица ударилась или поцарапалась сама.

Ранее в Брянске учитель физкультуры ударил указкой младшеклассника и стал фигурантом уголовного дела.

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