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Голый мужчина, вооруженный тяпкой, искал Настю в поселке под Краснодаром

В Краснодарском крае голый мужчина с тяпкой напугал жителей поселка
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Кадр из видео/znamenskiykrd/Telegram

В Краснодарском крае жители поселка и полиция поймали голого мужчину в неадекватном состоянии, который пугал прохожих тяпкой и ворвался в чужой дом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Знаменский».

Инцидент произошел вечером 16 марта в одном из садовых товариществ в поселке Знаменском на Кубани. Обнаженного мужчину заметили на улице местные жители, незнакомец с тяпкой искал некую Настю. Жители вышли узнать в чем дело, в ответ мужчина начал ломать заборы и бросаться на автомобили.

На место были вызваны скорая помощь и сотрудники полиции. Очевидцы попытались задержать неадеквата, но тот ворвался в чужой дом. Злоумышленника удалось связать, он сумел вырваться, ударить тяпкой одного из очевидцев и продолжил забег по улицам.

Прибывший наряд правоохранителей сумел погрузить мужчину в карету скорой помощи. Жители поселка считают, что обнаженный незнакомец находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По факту происшествия написано заявление о причинении вреда здоровью.

Ранее голый москвич гулял по проезжей части и попал на видео.

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