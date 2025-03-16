«Проснулся с сильной болью сзади»: мигрант обвинил россиянку в надругательстве

В Москве мигрант обвинил россиянку в надругательстве после застолья

В Москве иностранец обвинил 55-летнюю россиянку в надругательстве после совместного застолья. Об этом сообщает Readovka67.ru.

Инцидент произошел в январе, однако мигрант рассказал об этом лишь сейчас. По словам мужчины, он проживал в районе Люблино с уроженкой Приморского края. Пара устроила застолье с употреблением спиртного — после него иностранец «проснулся с сильной болью сзади». Он предположил, что ему подмешали наркотики, а затем надругались, однако экспертиза не выявила следов запрещенных веществ.

Через некоторое время после инцидента пара поссорилась. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил об изнасиловании. В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Норильске мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал.