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В Подмосковье пройдет финал олимпиады школьников по астрономии

В Московской области начался заключительный этап олимпиады по астрономии
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Министерство образования Московской области

В Подмосковье с 15 марта по 30 апреля пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего в финале примут участие более 9 тыс. школьников со всей России.

Первыми дисциплинами заключительного этапа станут искусство, испанский язык и астрономия, а всего олимпиада пройдет по 24 предметам.

Для финалистов проведут 3 тура, среди которых теория, практика и тест. В теорию войдут 6 задач по астрономии и астрофизике, в практику — умение анализировать и интерпретировать данные.

Также в рамках олимпиады для школьников проведут образовательную и культурную программу, включая экскурсии в Центр управления полетами в Королеве, Институт космических исследований РАН и другие.

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 20 марта финалисты посетят Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Победители и призеры ВсОШ получат право поступления в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профилю олимпиады и смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

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