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На «Госуслугах» заработал черновик заявления на поступление в 1-й класс

Минцифры: на «Госуслугах» заработал черновик заявления для записи в 1-й класс
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РИА Новости

На «Госуслугах» заработал черновик заявлений для записи ребенка в 1-й класс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.

«На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1-й класс. <...> Заполните черновик заявления в 1-й класс на «Госуслугах», и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить», — пояснили в Минцифры.

Отмечается, что школы должны начать принимать заявления до 1 апреля. После оформления черновика на портале появится таймер, который подскажет, когда можно подать заявление.

До этого члены партии «Новые люди» в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции.

Ранее родителям рассказали, какие продукты должны быть в рационе школьника.

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