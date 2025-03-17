В Хабаровске медики не спасли школьницу, катавшуюся на перилах

В Хабаровске девочке сдавило горло во время катания на перилах, ее не спасли

Девочка из Хабаровска получила серьезные травмы во время игр в подъезде дома, ее не спасли. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел в здании на улице Подгаева. По данным Telegram-канала, семилетний ребенок катался на перилах, но в какой-то момент она провалилась в пролет и повисла на куртке и не смогла самостоятельно выбраться.

По предварительным данным, ей пережало горло. Приехавшие на место специалисты пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

До этого в Махачкале ребенок пытался выполнить трюк на лестнице и сорвался с перил. Он попытался сделать сальто, но вместо того, чтобы приземлиться безопасным образом, упал головой вниз.

После этого к нему подбежали дети и помогли подняться на ноги. На кадрах с места видно, что пострадавший хромал.

Подобный случай произошел в Саратове, где мальчик катался на перилах лестницы. В результате школьник рассек себе ногу до кости.

Ранее школьник получил травму на уроке физкультуры, который вела старшеклассница.