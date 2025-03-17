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Российский блогер Oblomoff закроет свою службу доставки роллов и пиццы в Петербурге

ДП: в Петербурге в апреле закроют сервис фуд-блогера Oblomoff «8956 Delivery»
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oblomoffspb/Telegram

В Петербурге с 7 апреля закроют сервис доставки суши, роллов и пиццы «8956 Delivery», совладельцами которой являются популярный фуд-блогер Олег Григорьев, более известный как Славный Друже Oblomoff, и Владимир Шершнев. Об этом Шершнев рассказал «Деловому Петербургу».

По его словам, причинами закрытия доставки стали увеличение себестоимости производства, снижение покупательной способности и высокая конкуренция. Он сообщил, что за год стоимость продуктов увеличилась на 30%, а рабочая сила за три года подорожала на 50–60%. Также за 1,5 года стоимость курьерской доставки в «Яндексе» выросла в два раза, а доставка в найме за год подорожала на 30%.

«Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична», — пояснил Шершнев.

В прошлом году в Петербурге уже закрыли хотдожную на улице Марата, которая была первой точкой проекта «8956 Oblomoff food» и работала с августе 2020 года. Также сам Oblomoff анонсировал выход из состава учредителей двух московских ресторанов своей сети, но сохранении за собой должности бренд-шефа.

Ранее курьеры отсудили у блогера Гусейна Гасанова полмиллиона рублей за доставку.

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