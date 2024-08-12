Курьеры отсудили у Гусейна Гасанова полмиллиона рублей

Курьеры закрытого суши-ресторана блогера Гусейна Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ООО «БАНДА ФУДС» Гасанов открыл весной 2023 года. Компания позиционировала свои роллы как «самые брутальные и фотогеничные».

В июле 2024 года блогер закрыл организацию, после чего курьерское ООО «Доставка 24», представители которого развозили роллы, подало суд на компанию Гасанова. Курьеры требовали вернуть 645 тысяч рублей за услуги по заключенному договору. Суд постановил выплатить доставщикам 573 тысячи рублей.

Всего Гасанову пришлось заплатить 700 тысяч рублей, включая расходы на юриста, оплату госпошлины и другие траты.

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