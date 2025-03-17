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Иеромонах Прокопий предложил стратегию сохранения личности в условиях давления

Иеромонах Прокопий: человек должен быть способным трезво оценивать свои ошибки
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Человек не может являться просто набором рефлексов и существом, за которого все решают нейронные сети, убежден иеромонах Прокопий (Павел Пащенко) из Соловецкого монастыря. В своем антропологическом манифесте священнослужитель отмечает, что концлагерь прекратил свое физическое существование в XXI веке, но его посыл, внушающий, что человека не существует как личности, продолжает транслироваться через СМИ.

Когда лагерь размывал идею личности, это приводило к апатии и потере инициативности, констатирует иеромонах Прокопий.

По его мнению, современный дискурс работает схожим образом.

«Если за человека «думают» нейроны, микробиота, бессознательное, архетипы, травмы — то где он сам?» — размышляет автор манифеста.

Если к этому добавляется влияние восточных философий, отрицающих личность, сопротивляться процессу размывания становится еще труднее, считает иеромонах.

Он отметил, что лагерь стирал границы добра и зла, создавая «серую зону», где моральные нормы становились размытыми.

Современный дискурс повторяет этот процесс, отменяя этику под видом научных рассуждений и психологических выкладок, убежден священнослужитель.

В своей работе он собрал результаты исследования стратегий сохранения личности в условиях давления — как в лагере и экстремальных ситуациях, так и в современных информационных потоках, к которым он отнес научно-популярные теории, кино, психологическю литературу и прочий контент.

Так, комментируя книгу «Щит веры — воину-защитнику в помощь», священнослужитель отмечает, что «если воин станет зверем, он станет неспособным после боевых действий принять участие в созидательной жизни страны. Не принять участие в созидательной жизни рискует и проявивший пассивность».

По его мнению, поддерживая войну, человек рискует перестать замечать, что ошибки, «критикуемые им в стане врага, есть и в его собственном стане».

«А если эти ошибки не исправить, есть риск, что человек повторит путь, приведший противника к катастрофе», — отмечает автор.

Он убежден, что человек должен быть способным трезво оценивать свои ошибки и взяться за их исправление.

Тот, кто принимает жесткую позицию «против войны», рискует начать видеть врагов «в стане своих, вступивших в бой с противником», полагает иеромонах.

По мнению священнослужителя, при наличии объективных причин следует «взяться за оружие, но остаться способным после, когда пороховой дым рассеется, взяться «за плуг», читать сказки детям».

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