Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали феноменом рост экономики России в условиях СВО

Издание Myśl Polska: третий год СВО стал для РФ вторым годом бурного развития
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Третий год спецоперации стал для России уже вторым годом бурного развития, пишет на страницах польского издания Myśl Polska обозреватель Анджей Шчещняк.

Автор материала назвал феноменом рост экономики России, отметив, что она подверглась глобальным ограничениям в связи с СВО, была отрезанна от богатейших рынков мира.

Он подчеркнул, что экономика РФ не просто не провалилась в кризис, но еще и развивается. Реальный рост ВВП России в 2024 году составил 4,1%, указал обозреватель польского издания.

Анджей Шчещняк пишет, что «западный нарратив» полностью игнорирует реальные экономические данные, вместо этого с головой погружаясь и погружая внимающую им публику в «возможные» и «потенциальные» сценарии экономической катастрофы.

Он напомнил, что по прогнозам экспертов эта катастрофа должна была наступить уже в самом начале конфликта.

«Но почему-то так никак и не наступает», — недоумевает обозреватель.

Российские темпы роста чуть ниже, чем у Китая (+5% роста), но гораздо лучше, чем у ведущих западных конкурентов: экономика России растет в 4 раза быстрее, чем у стран «Большой семерки», констатировал журналист.

Кроме того, он отметил, что уровень безработицы в России остается на исторически низком уровне, достигнув в конце прошлого года 2,3%.

«В Польше данный показатель составляет 2,6%, а в еврозоне — 6,2%», — сравнил автор.

Он также добавил, что доходы россиян растут.

«Реальная заработная плата в прошлом году выросла на 9,1% (в Польше на 9,5%). У российского общества нет причин жаловаться, ведь годом ранее зарплаты выросли на 8,2% (в Польше, к сожалению, лишь на 1,1%)», — написал Шчещняк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами