Издание Myśl Polska: третий год СВО стал для РФ вторым годом бурного развития

Третий год спецоперации стал для России уже вторым годом бурного развития, пишет на страницах польского издания Myśl Polska обозреватель Анджей Шчещняк.

Автор материала назвал феноменом рост экономики России, отметив, что она подверглась глобальным ограничениям в связи с СВО, была отрезанна от богатейших рынков мира.

Он подчеркнул, что экономика РФ не просто не провалилась в кризис, но еще и развивается. Реальный рост ВВП России в 2024 году составил 4,1%, указал обозреватель польского издания.

Анджей Шчещняк пишет, что «западный нарратив» полностью игнорирует реальные экономические данные, вместо этого с головой погружаясь и погружая внимающую им публику в «возможные» и «потенциальные» сценарии экономической катастрофы.

Он напомнил, что по прогнозам экспертов эта катастрофа должна была наступить уже в самом начале конфликта.

«Но почему-то так никак и не наступает», — недоумевает обозреватель.

Российские темпы роста чуть ниже, чем у Китая (+5% роста), но гораздо лучше, чем у ведущих западных конкурентов: экономика России растет в 4 раза быстрее, чем у стран «Большой семерки», констатировал журналист.

Кроме того, он отметил, что уровень безработицы в России остается на исторически низком уровне, достигнув в конце прошлого года 2,3%.

«В Польше данный показатель составляет 2,6%, а в еврозоне — 6,2%», — сравнил автор.

Он также добавил, что доходы россиян растут.

«Реальная заработная плата в прошлом году выросла на 9,1% (в Польше на 9,5%). У российского общества нет причин жаловаться, ведь годом ранее зарплаты выросли на 8,2% (в Польше, к сожалению, лишь на 1,1%)», — написал Шчещняк.