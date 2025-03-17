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Врач назвала способы для борьбы с укачиванием в транспорте

Врач Чернышова: разговоры помогут бороться с укачиванием в транспорте
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Depositphotos

Перебирание ногами на месте поможет побороть укачивание в транспорте. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, можно также опираться на пятку и на носок по очереди, как при ходьбе, чтобы у организма было меньше противоречий между неподвижным положением тела и изменением головы в пространстве. Кроме того, в поездках рекомендуется смотреть на линию горизонта.

Врач также советует принять препараты от укачивания, съедать дольку лимона или рассасывать леденцы с имбирем и мятой. Можно также отвлечь себя разговором или прослушиванием аудиокниги. Чтобы глобально избавиться от недуга, важно тренировать вестибулярный аппарат — кататься на качелях и каруселях и играть на переключение внимания (ловля мяча или волейбол).

«Есть упражнение со сменой положения тела. На диване необходимо лечь на бок головой на подушку, потом резко встать и повернуть голову вправо и влево, потом на другую сторону точно так же. Подобные упражнения помогут развить вестибулярный аппарат», — заключила Чернышова.

Исследование СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса для онлайн-покупки и продажи автомобилей СберАвто, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждого третьего россиянина укачивает в общественном транспорте (32%), а более четверти сталкиваются с такой проблемой в автомобиле (28%). При этом каждый четвертый никак не борется с симптомами укачивания (28%).

Ранее психофизиолог объяснила, почему укачивает в транспорте.

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