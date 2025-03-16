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В Петербурге следователи проверяют сообщения об угрозах жене участника СВО

СК России организовал проверку из-за угроз жене участника СВО в Петербурге
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России организовали проверку из-за угроз супруге участника специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegrаm-канале ведомства.

По информации СК России, в социальных медиа появились сообщения, что в Санкт-Петербурге мужчина угрожал жене участника СВО и оскорблял ее, после чего были вызваны полицейские. После этого мужчина пытался скрыться.

По данному факту следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Незадолго до этого сообщалось, что в Новороссийске возле одного из торговых центров произошла драка: двое мужчин напали на участника специальной военной операции. По словам очевидцев, ветеран СВО вместе с женой шел в торговый центр. К ним подошел незнакомец и попросил зажигалку. Пара ответила, что у них ее нет. Между мужчинами началась словесная перепалка. К спору присоединился второй мужчина, и конфликт перерос в драку. Нападавших не смутило то, что перед ними был человек, который получил инвалидность в зоне СВО.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств конфликта.

Ранее в России составили правила для жен бойцов СВО.

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