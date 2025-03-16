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В Венесуэле трое маленьких детей подорвались на гранате

NTK: в Венесуэле трое детей подорвались на гранате во время игры в саду
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В Венесуэле трое маленьких детей подорвались на гранате в саду перед своим домом, когда они запускали воздушного змея. Об этом сообщил портал Need To Know.

По данным издания, трехлетняя Бейла Соса, ее шестилетний брат Дилан и его друг-ровесник Эдгар Товар играли в общем саду в городе Сарасе, штат Гуарико. Внезапно во время игры произошел взрыв. Мать Бейлы и Дилана была дома и услышала перед взрывом «звук открывающейся бутылки». Она выбежала на улицу и увидела детей лежащими на земле с тяжелейшими травмами: у одного из них отсутствовали рука и нога. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, однако спасти их не удалось.

Следователи на месте трагедии установили, что под одной из тротуарных плиток во дворе была ловушка в виде растяжки. В полиции пояснили, что на этой улице действовала банда под руководством Йоханни Мачуки, которую ликвидировали в 2024 году. Силовики предположили, что следователи после ликвидации банды не нашли взрывное устройство.

Семья Соса переехала в новый дом только в январе. Полиция арестовала домовладельца, его допрашивают, почему в его саду действующая ловушка так долго оставалась незамеченной.

Ранее на Ямале двое детей замерзли во время поездки с родителями на снегоходе, их не спасли.

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