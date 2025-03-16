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В ФРГ женщину облили в трамвае воспламеняющейся жидкостью

N-TV: в Тюрингии неизвестный облил женщину в трамвае воспламеняющейся жидкостью
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AP

Неизвестный в Тюрингии облил женщину в трамвае воспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Отмечается, что нападавший скрылся, женщина получила серьезные травмы. Инцидент произошел в городе Гера.

«Незнакомец облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила серьезные травмы, и на место происшествия был направлен спасательный вертолет», — говорится в сообщении.

До этого газета Bild писала, что в Берлине в ночь на 8 марта неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера.

Прохожие вызвали пожарных, когда заметили пожар поблизости от улицы Фрайхайт. Огонь быстро потушили. После инцидента на леворадикальной интернет-платформе Indymedia было опубликовано письмо группы Agenda2029, в котором она брала на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в Германии связали неизвестные БПЛА над базой бундесвера с Россией.

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