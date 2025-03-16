В ФРГ женщину облили в трамвае воспламеняющейся жидкостью

Неизвестный в Тюрингии облил женщину в трамвае воспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщает телеканал N-TV.
Отмечается, что нападавший скрылся, женщина получила серьезные травмы. Инцидент произошел в городе Гера.
«Незнакомец облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила серьезные травмы, и на место происшествия был направлен спасательный вертолет», — говорится в сообщении.
До этого газета Bild писала, что в Берлине в ночь на 8 марта неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера.
Прохожие вызвали пожарных, когда заметили пожар поблизости от улицы Фрайхайт. Огонь быстро потушили. После инцидента на леворадикальной интернет-платформе Indymedia было опубликовано письмо группы Agenda2029, в котором она брала на себя ответственность за произошедшее.
Ранее в Германии связали неизвестные БПЛА над базой бундесвера с Россией.