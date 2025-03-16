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В Индии редчайшие львы за две недели растерзали трех человек

В индийском штате Гуджарат редкие азиатские львы растерзали трех человек
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Hyserb/Shutterstock/FOTODOM

В Индии за две недели редчайшие азиатские львы напали на троих человек в округе Амрели, штат Гуджарат. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Первая трагедия произошло в конце февраля, когда семилетний мальчик пошел набрать воды к реке и не вернулся. Родные отправились на поиски и вскоре нашли его, но было уже поздно. Сотрудники местного департамента лесного хозяйства быстро нашли и изловили двух львов, которые были рядом с местом нападения. Хищников отправили в специальный центр содержания «для исследования», но через какое-то время их выпустили подальше от поселений.

Последнее нападение азиатского льва на человека с трагическим исходом произошло в этом же штате 6 марта. Части тела нашли в лесу сотрудники департамента лесного хозяйства. Вскоре выяснилось, что они принадлежали 34-летнему Назиму Куреши — хищники съели его нижнюю часть тела. Следователи отметили, что точная картина происшествия пока не восстановлена, но рядом с Куреши нашли следы льва.

Ранее в Приморье тигр напал на местного жителя.

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