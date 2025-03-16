В Новосибирске мужчина ограбил компанию, в которой работал, и украл 1 млн рублей

Новосибирские полицейские раскрыли кражу денег в офисе компании по изготовлению дверей, офис фирмы обокрал сотрудник. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился руководитель компании по производству дверей и заявил о пропаже из офиса миллиона рублей. К краже оказался причастен один из работников организации — 34-летний житель Бердска. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

На допросе он признался, что имел запасные ключи от офиса. Вечером он проник в помещение, отвернул камеру видеонаблюдения, взял ключи от сейфа и украл наличные. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленника может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма. Нетрезвый обвиняемый проник в кабинет бухгалтера магазина строительных материалов, где раньше работал и украл из сейфа 400 тысяч рублей. Вора удалось быстро задержать. На допросе мужчина признался, что планировал потратить деньги на лечение от алкоголизма в Алейске, но не удержался и пропил их. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл ювелирные украшения на 7 млн рублей с помощью удилищ и одеял.