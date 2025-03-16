Россиянин украл забор у спортивной школы и поставил у себя дома

В Рязанской области мужчина украл забор у школы и установил на своем участке

Житель Рязанской области может получить пять лет колонии за кражу забора у спортивной школы, мужчина вывез украденное и установил у себя на участке. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Милославское, в правоохранительные органы обратился директор спортшколы и сообщил о краже ограждения. Неизвестный украл 11 столбов забора. К краже оказался причастен 27-летний местный житель, мужчина признался, что украл забор и установил его на своем участке.

Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Самары стал фигурантом уголовного дела, украв металлические ограждения у коммунальщиков, которые ремонтировали водовод. После окончания работы коммунальщики сложили ограждения, стойки к ним и дорожные знаки на обочине, а вечером не смогли их найти. Личность вора удалось установить, за сданные стойки он получил 800 рублей. Причиненный ущерб компания оценила в 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал на металлолом.