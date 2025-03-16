Россиянин поджег мать, которая не дала ему денег

В Боровске Калужской области сын устроил поджог в доме матери, он облил женщину бензином и отобрал у нее телефон. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Серкина.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта, из горящего дома пожарные спасли 60-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована в больницу Калуги с ожогами 90% тела, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, к поджогу дома оказался причастен сын пенсионерки. Мужчина облил мать и комнаты бензином и поджег из-за того, что женщина не дала ему денег. Задержан ли подозреваемый — неизвестно.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двоих пострадавших спасти не удалось. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее москвичку заподозрили в поджоге квартиры с матерью и бабушкой накануне 8 марта.