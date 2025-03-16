В Хакасии пьяный мужчина напал на подростка и распылил ему в лицо перцовый баллончик

Житель Черногорска обжег подростку глаза, распылив ему в лицо перцовый баллончик из-за конфликта на улице. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. Мимо проходил 16-летний юноша со своей подругой, девушка сделала замечание пьяной спутнице мужчины.

Между нетрезвым обвиняемым и подростком произошел конфликт, злоумышленник выхватил перцовый баллончик и распылил его в лицо молодому человеку, несовершеннолетний получил ожог роговицы глаза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Калининградской области подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь.