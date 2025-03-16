Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хакасии пьяный мужчина напал на подростка и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Хакасии задержали пьяного мужчину, который распылили в лицо подростку перцовку
close
Shutterstock

Житель Черногорска обжег подростку глаза, распылив ему в лицо перцовый баллончик из-за конфликта на улице. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. Мимо проходил 16-летний юноша со своей подругой, девушка сделала замечание пьяной спутнице мужчины.

Между нетрезвым обвиняемым и подростком произошел конфликт, злоумышленник выхватил перцовый баллончик и распылил его в лицо молодому человеку, несовершеннолетний получил ожог роговицы глаза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Калининградской области подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами