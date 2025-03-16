Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ среди подростков стала популярна опасная игра с «исчезновением»

«Русская община»: подростков начали вовлекать в опасную игру «Исчезни на сутки»
close
Shutterstock/FOTODOM

Российских подростков начали вовлекать в опасную игру под названием «Исчезни на сутки». Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В публикации отмечается, что в последнее время среди детей начала набирать популярность игра, по правилам которой участники должны уйти из дома и не выходиться на связь с родственниками в течение 24 часов. При этом заранее оповещать о своих планах кого-либо из членов семьи запрещено.

Как выяснили авторы материала, у несовершеннолетних есть возможность рассказать о своем местонахождении друзьям. Но последние не могут делиться этими сведениями с родителями «исчезнувшего» ребенка.

После того как для одного подростка игра заканчивается, в нее должен сразу вступить следующий участник.

Из текста следует, что организаторы опасного развлечения обещают детям подарки за неукоснительное выполнение правил. Среди них — аксессуары для гаджетов и компьютерные игры.

В конце февраля в селе Угут, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, школьники закидали бутылками дома двух своих учителей. По данным Telegram-канала «Мегаполис ЮГРА», дети пошли на такой шаг из-за челленджа «кротобомба», который стал популярен среди пользователей социальной сети TikTok.

Ранее подросток из Москвы получил жуткие ожоги, повторяя интернет-челлендж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами