В РФ среди подростков стала популярна опасная игра с «исчезновением»

Российских подростков начали вовлекать в опасную игру под названием «Исчезни на сутки». Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В публикации отмечается, что в последнее время среди детей начала набирать популярность игра, по правилам которой участники должны уйти из дома и не выходиться на связь с родственниками в течение 24 часов. При этом заранее оповещать о своих планах кого-либо из членов семьи запрещено.

Как выяснили авторы материала, у несовершеннолетних есть возможность рассказать о своем местонахождении друзьям. Но последние не могут делиться этими сведениями с родителями «исчезнувшего» ребенка.

После того как для одного подростка игра заканчивается, в нее должен сразу вступить следующий участник.

Из текста следует, что организаторы опасного развлечения обещают детям подарки за неукоснительное выполнение правил. Среди них — аксессуары для гаджетов и компьютерные игры.

В конце февраля в селе Угут, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, школьники закидали бутылками дома двух своих учителей. По данным Telegram-канала «Мегаполис ЮГРА», дети пошли на такой шаг из-за челленджа «кротобомба», который стал популярен среди пользователей социальной сети TikTok.

Ранее подросток из Москвы получил жуткие ожоги, повторяя интернет-челлендж.