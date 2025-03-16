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В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен для стран Евразии

Депутат Чернышов предложил зарегистрировать единый домен .ea для стран Евразии
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Unsplash

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой зарегистрировать домен верхнего уровня .ea как единый цифровой символ для стран Евразии. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что это отразит усиление континентального единства в условиях формирования многополярного мира.

Поводом для предложения стали сообщения портала Domain Name Wire о планах удалить домен .su, связанный с СССР, к 2030 году. В РосНИИРОС, который управляет зоной .su, опровергли эти данные, заявив, что не получали уведомлений о ликвидации и продолжат поддерживать домен.

Чернышов назвал сохранение .su важным.

«Он напоминает о ключевом историческом этапе и остается частью коллективной памяти», — отметил он.

Однако, по его мнению, регистрация .ea станет шагом в будущее.

«Географическая близость объединяет страны Евразии, а единый домен подчеркнет их сотрудничество в экономике, науке и культуре», — подытожил Чернышов.

Утром 13 марта Международная некоммерческая организация ICANN официально объявила на своем сайте о планах поэтапного прекращения использования к 2030 году домена .su, представляющего бывший Советский Союз. На сегодняшний день в пространстве .su зарегистрировано около 100 тыс. доменных имен, и оно все еще остается доступным для новых регистраций.

Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) не получал уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS.

Ранее в партии «Коммунисты России» заявили о желании выкупить интернет-домен СССР .su.

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