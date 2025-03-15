Пенсионерка лишилась 4,2 млн рублей после звонка из «военной прокуратуры»

Пенсионерка из Петербурга лишилась сбережений, пытаясь «задекларировать» деньги по совету мошенников. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с 71-летней женщиной под видом сотрудников военной прокуратуры. Аферисты сообщили пенсионерке, что ей необходимо срочно «задекларировать» все имеющиеся накопления.

Деньги потерпевшая отдала курьеру на улице маршала Захарова. Поняв, что ее обманули, петербурженка обратилась правоохранительные органы, общий ущерб составил 4,2 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Москве 18-летняя девушка вскрыла сейф родителей и отдала все деньги мошенникам. С девушкой связались неизвестные и убедили ее, что ее родственникам грозит уголовная ответственность. Аферисты потребовали собрать все имеющиеся дома средства, чтобы перевести их на «безопасный» счет. Мошенники вызвали к москвичке мастера, который вскрыл замок, потерпевшая передала пакет с деньгами таксисту, который не подозревал, что участвует в преступной схеме.

Ранее россиянин избил и ограбил пенсионера по заданию мошенников.