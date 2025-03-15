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Россиянин избил соседку из-за кражи канистры с маслом

В Саратовской области мужчина избил соседку, обвинив ее в краже масла
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Global Look Press

Житель Самойловского района Саратовской области стал фигурантом уголовного дела за избиение соседки, мужчина решил, что она украла у него канистру с маслом. Об этом сообщает областное управление МВД.

35-летний житель поселка Самойловка несколько месяцев был в отъезде, а вернувшись, обнаружил, что с веранды его дома пропала пятилитровая канистра с растительным маслом. Заподозрив в краже соседей, он решил разобраться с ними лично.

В ходе ссоры он обвинил 46-летнюю женщину в похищении масла и несколько раз ударил ее. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и зафиксировала побои. По факту произошедшего в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до одного года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее россиянин с пилой напал на соседа в подъезде.

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