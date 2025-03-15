Ревнивый работник салона сотовой связи пользовался положением и следил за бывшей

Житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался проследить за своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы мужчина работал в салоне сотовой связи одного из операторов. С помощью своего положения он мог получать данные о звонках, сообщениях и другую информацию, связанную с его бывшей возлюбленной.
Воспользовавшись этим, мужчина получал сведения о содержании ее переписок и людях, с которыми женщина общалась. Причиной вторжения в личную жизнь стала ревность.
«При этом в последующем злоумышленник привлек к противоправной деятельности подчиненную сотрудницу», – сообщается в публикации.
При каких обстоятельствах стало известно о ситуации, не уточняется. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали и сам мужчина, и его подчиненная. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Забайкалье женщина из ревности подожгла фейерверк с 49 залпами в авто местной жительницы.