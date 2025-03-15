Ревнивый работник салона сотовой связи пользовался положением и следил за бывшей

В Татарстане работника салона связи будут судить за слежку за бывшей

Житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался проследить за своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы мужчина работал в салоне сотовой связи одного из операторов. С помощью своего положения он мог получать данные о звонках, сообщениях и другую информацию, связанную с его бывшей возлюбленной.

Воспользовавшись этим, мужчина получал сведения о содержании ее переписок и людях, с которыми женщина общалась. Причиной вторжения в личную жизнь стала ревность.

«При этом в последующем злоумышленник привлек к противоправной деятельности подчиненную сотрудницу», – сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах стало известно о ситуации, не уточняется. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали и сам мужчина, и его подчиненная. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Забайкалье женщина из ревности подожгла фейерверк с 49 залпами в авто местной жительницы.