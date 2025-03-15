Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей

В ЯНАО девочка оставила родителей без денег, поверив мошенникам
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Красноселькупском районе школьница «спасала» накопления семьи и оставила родителей без денег. Об этом сообщает портал «Север-пресс».

Неизвестные связались с 15-летней школьницей под видом сотрудников портала «Госуслуги». Злоумышленники убедили ребенка в том, что накопления ее семьи находятся в опасности. Чтобы спасти деньги, их необходимо было перевести на якобы безопасные счета.

Девочка имела доступ к онлайн-банку одного из родителей. Послушавшись мошенников, она перевела им 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Екатеринбурге школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами