Российская школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей

В Красноселькупском районе школьница «спасала» накопления семьи и оставила родителей без денег. Об этом сообщает портал «Север-пресс».

Неизвестные связались с 15-летней школьницей под видом сотрудников портала «Госуслуги». Злоумышленники убедили ребенка в том, что накопления ее семьи находятся в опасности. Чтобы спасти деньги, их необходимо было перевести на якобы безопасные счета.

Девочка имела доступ к онлайн-банку одного из родителей. Послушавшись мошенников, она перевела им 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Екатеринбурге школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери.